Forse hinder verwacht door intrillen damwandplanken

Combinatie Herepoort gaat vanaf half juli tot eind december dit jaar damwandplanken intrillen bij de zuidelijke ringweg, vanaf het Julianaplein tot aan het Europaplein. De verwachting is dat dit veel hinder gaat opleveren voor omwonenden. De damwandplanken vormen de bouwkuip waarin de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg wordt gebouwd. Combinatie Herepoort is volop bezig met de voorbereiding van deze klus.

Volgens Aanpak RingZuid zal het trillen ‘forse hinder’ opleveren, in de vorm van trillingen en geluidsoverlast. Om hen zo goed mogelijk te informeren, worden in juni meerdere informatiebijeenkomsten georganiseerd.



De werkzaamheden starten half juli. Vanaf dan tot en met 25 augustus worden de damwandplanken ingetrild die de noordwand van de bouwkuip gaan vormen. Dat is direct langs de huidige zuidelijke rijbaan, oftewel de rijbaan voor het verkeer vanaf het Julianaplein richting Hoogezand.



Vanwege de veiligheid worden er geen damplankwanden ingetrild terwijl er op de zuidbaan verkeer rijdt. Daarom wordt de zuidbaan van de ringweg voor deze werkzaamheden gestremd van 12 juli (22.00 uur) tot en met 25 augustus 2019. Het verkeer wordt omgeleid via de westelijke, noordelijke en oostelijke ringweg.



Verdiepte ligging



Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep wordt de zuidelijke ringweg van Groningen acht meter diep aangelegd. Hier verdwijnt de weg dus uit het zicht. Over dit verdiepte weggedeelte komen drie brede ‘deksels’. Op deze deksels wordt het Zuiderplantsoen aangelegd.