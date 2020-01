Floor Jansen wint Popprijs 2019

De bekendmaking was live te zien bij de NTR op NPO 3 en te horen op NPO 3FM. Floor Jansen kon zelf niet aanwezig zijn en sprak het publiek via een videoboodschap toe.



Met Floor Jansen bekroont de jury een zangeres die al meer dan twintig jaar actief is binnen de symfonische metal: eerst bij After Forever en sinds 2012 als frontvrouw van het Finse Nightwish. Pas afgelopen jaar kreeg ze met haar optreden in het tv-programma Beste Zangers landelijke bekendheid. Daarin, maar ook in haar concerten met Nightwish, heeft Floor Jansen zich bewezen als een van de beste, meest veelzijdige zangeressen in Nederland. De jury waardeert het dat haar muziek ‘een verbindende kracht heeft, voorbij de subcultuur’.



De Popprijs wordt uitgereikt aan de band of artiest die in het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Daarbij spelen zaken als bijzondere artistieke prestaties, nationaal en internationaal succes of een langdurige carrière alle een rol, maar geen daarvan is doorslaggevend: het uiteindelijke oordeel is aan de jury.



De Popprijs is de belangrijkste prijs voor popmuziek in Nederland en de uitreiking is een vast onderdeel van Noorderslag, de graadmeter voor Nederlandse muziek.



Vorig jaar viel de Popprijs ten deel aan Ronnie Flex.