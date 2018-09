Flitspaal op Emmaviaduct levert de meeste boetes op

In de eerste vier maanden van dit jaar zijn er in de provincie Groningen 28.000 automobilisten geflitst. Het vaakst gebeurde dat op het Emmaviaduct in de stad, zo blijkt uit cijfers van Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), dat verkeersboetes int.

Op het Emmaviaduct in de richting van het Julianaplein reden het eerste kwartaal van dit jaar meer dan 6500 auto’s te hard. De andere kant op, richting de binnenstad, gingen ruim 5000 automobilisten op de bon.



Op de derde plek in de stad staat de flitser op de Friesestraatweg richting Groningen. Daar reden 369 auto’s te hard.



In de provincie is het vooral oppassen geblazen op de N33 richting Veendam, bij Siddeburen: die paal flitste afgelopen maanden 4995 keer.