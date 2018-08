Bij een aanrijding op de Hogelandsterweg in Delfzijl is donderdag een 73-jarige vrouw uit die plaats om het leven gekomen.

Het slachtoffer fietste over de Hogelandsterweg toen zij in botsing kwam met een auto. De vrouw overleed ter plekke.



De politie zette de weg enige tijd af om onderzoek te kunnen doen naar de aanrijding. Wat het resultaat van dat onderzoek was, is niet bekendgemaakt.