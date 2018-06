Extra geld voor Groninger Forum

Het tekort van het in aanbouw zijnde cultuurhuis, dat over dik een jaar de deuren moet openen, zou komende vijf jaar oplopen tot iets meer dan 4 miljoen euro. Dat komt onder andere doordat de bibliotheek de afgelopen jaren te weinig subsidie kreeg, en omdat de salarissen en sociale lasten van het personeel zijn gestegen.



Wethouder Paul de Rook (D66) wil, verspreid over vijf jaar, maximaal 3,3 miljoen euro aan het oplossen van het tekort besteden. De gemeente trekt dus extra geld uit, maar ondertussen zal het Forum zelf ook moeten bezuinigen.



In het Groninger Forum komen onder andere de bibliotheek, filmzalen, museum Storyworld, de VVV en expositieruimten.