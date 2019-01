Eurosonic Noorderslag trekt bijna 43.000 bezoekers

Eurosonic Noorderslag (ESNS) vond plaats op 16 tot en met 19 januari. Tijdens Eurosonic lag de focus op vaak nieuwe en veelbelovende bandjes en acts uit heel Europa, die zich in Groningen laten zien aan organisatoren van concerten en festivals. Tijdens Noorderslag, dat plaatsvindt op de laatste dag van het festival, zijn alleen Nederlandse acts welkom in De Oosterpoort. Ook wordt dan de Popprijs uitgereikt. Dit jaar won Ronnie Flex die prestigieuze prijs.



Music Moves Europe Talent Awards

Op de openingsavond van het festival werden de Music Moves Europe Talent Awards, vroeger de EBBA Awards, uitgereikt. Dat zijn prijzen van de Europese Uie voor populaire en eigentijdse muziek. The Public Choice Award warden in zes categorieen uitgereikt aan Bishop Briggs (Pop, Groot-Brittannië), Pip Blom (Rock, Nederland), Stelartronic (Electronic, Oostenrijk), Rosalía (RnB / Urban, Spanje), Reykjavíkurdætur (Hip Hop / Rap, IJsland) and Albin Lee Meldau (Singer-songwriter, Zweden).



Conferentie: terugkijken en vooruitblikken

De ESNS-conferentie staat bekend als een van de leidende conferenties in de Europese muzieksector. Dit jaar waren er sprekers als Tom Windish (Paradigm), Sharid Alles (3FM) Richard Jones (Key Music Management), Kim Bloem (MOJO), Ben Chapman (BBC) and Duncan Smith (Sony Playstation), Cindy Castillo (Mad Cool Festival), Fruzsina Szép (Lolapalooza Berlin) en Sammy Andrews (Deviate Digital).



ESNS 2019 in cijfers

Uiteindelijk kwamen er ook nog eens 447 journalisten naar Groningen en waren 36 Europese tv-omroepen actief tijdens ESNS. Voor het muziekfestival gingen er ongeveer 17.000 kaarten in de verkoop. Veel publiek kwam ook af op de gratis optredens van onder andere Douwe Bob en Jett Rebel tijdens Eurosonic Air op de Grote Markt.



Totaal aantal bezoekers: 42.789

Bezoekers conferentie: 4.135

Nationalititeiten: 44

Acts: 342

Aantal podia Eurosonic: 42

Aantal podia Noorderslag: 10

Media: 447

EBU radio stations: 36

Internationale festivals: 423

ETEP festivals: 130