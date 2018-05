Eten op grote hoogte in oude kantoor PostNL

Van Harte heeft doorgaans een plekje in Bie de Buuf in het Oosterpark, maar maakt nu voor een avond een uitstapje naar het oude postkantoor. "We vinden het leuk om nu eens een Resto-avond in de Rivierenbuurt te hebben. Bovendien schijnen veel mensen graag eens in dit gebouw een kijkje willen nemen; het wordt binnenkort afgebroken”, aldus Restomanager Harry Hummel.



Resto VanHarte streeft ernaar om juist mensen die nooit of zelden uit eten gaan aan tafel te krijgen. Het gaat dan om mensen die niet veel te besteden hebben, of alleen zijn. "Bij ons betaal je zeven euro voor een betaalbaar, goed en gezond driegangendiner", aldus Hummel.