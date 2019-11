ESNS bevestigt 87 nieuwe acts voor Eurosonic

Ook onder meer Alfie Templeman (gb), Blanche (be), Gabriel Ólafs (is), Martyn Heyne (de), Lankum (ie), Moyka (no), The Homesick (nl) zijn bevestigd.



Daarnaast gaat het om vier acts uit focusland Zwitserland; Cella, La Colère, Ramin & Reda en Sophie Hunger & Julian Sartorius.



De aankomende editie van ESNS vindt plaats in Groningen van 15 tot en met 18 januari 2020. De kaartverkoop is inmiddels gestart.