Erik Nevland en andere ‘helden van weleer’ zondag terug bij FC Groningen

Dertien jaar later probeert FC Groningen zoveel mogelijk oudspelers en -trainers naar Groningen te krijgen om hen in het zonnetje te zetten rondom het thuisduel met NAC Breda, aanstaande zondag.

Deze keer zullen de ‘Helden van Weleer’ tijdens de pauze van de Eredivisiewedstrijd, die om 16.45 uur begint, een ereronde maken langs de tribunes van het Hitachi Capital Mobility Stadion.

Namen

FC Groningen heeft veel oud-spelers en -trainers persoonlijk benaderd en het enthousiasme onder hen die de club heeft weten te bereiken is groot. Ruim zestig meer en minder bekende namen zullen zondagmiddag in de rust van de wedstrijd langs de tribunes passeren. In willekeurige volgorde zullen in ieder geval Erik Nevland, Petter Andersson, Garry Brooke, Paul Mason, Herman Dijkstra, Mathias Rosén, Gibril Sankoh, Rob McDonald, Johan de Kock, Rolf Landerl, Clyde Wijnhard, Rasmus Lindgren, Luciano da Silva, Adri van Tiggelen, Paul Matthijs en Hugo Alves Velame op het veld van het Hitachi Capital Mobility Stadion verschijnen voor de ereronde.

De volledige lijst met namen van oud-spelers die zondag naar Groningen komen, is te vinden op www.fcgroningen.nl.

(Foto boven: de Nevland muts - Foto Catawiki).