Elmer Sterken stopt als rector magnificus bij Rijksuniversiteit

Sterken volgde in 2010 Frans Zwarts op als rector magnificus. Hij is voorzitter van het college van decanen en het college voor promoties. De rector is ook verantwoordelijk voor academische integriteit en kwaliteit. Ook vormt hij de schakel tussen het bestuur van de RUG en de studenten.



De nieuwe kandidaat moet een sterke academische reputatie hebben met een wereldwijd netwerk. Ook moet de rector ervaring hebben als professor bij een Nederlandse universiteit en moet hij of zij uiteindelijk flink kunnen lobbyen in Den Haag en Brussel.



De sollicitatieprocedure loopt tot 17 maart. Het is verder nog niet bekend wanneer Sterken vertrekt en of hij in een andere rol binnen de RUG actief blijft.