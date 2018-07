Eierbalfestival: Groningse snack krijgt eigen feestje

De befaamde Groninger eierbal krijgt zijn eigen festival: het Eierbalfestival! Het festival staat helemaal in het teken van de Groningse snack, die niet voor niets is benoemd tot cultureel erfgoed.

Zondag 9 september is het zover. Het festival rondom de Groningse snack vindt dan plaats bij EM2 op het Suikerunieterrein.



Op het festival zijn allerlei soorten en smaken eierballen te proeven, gemaakt door Groningse restaurants en snackbars. Genoeg eierballen gehad? Er zijn ook andere typisch Groningse gerechtjes te koop.



Het festival is tegelijkertijd een ode aan Groningen. En dus is er Groningse muziek, kun je een stoomcursus Gronings volgen en zijn er cocktails met drankjes van Hooghoudt te proeven.



Het festival wordt georganiseerd door De Smaak van Stad.