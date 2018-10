Eerste LNG-cruiseschip komt aan in Eemshaven

De Aida Nova, het allereerste cruiseschip dat volledig op LNG (vloeibaar aardgas) vaart, legt woensdagochtend aan in de Julianahaven bij de kade van het bedrijf Wagenborg. De Aida Nova, die is gebouwd door de Meyer Werft in Papenburg, zal waarschijnlijk tot 14 november in de Eemshaven blijven voor afbouwwerkzaamheden en testvaarten.

De Aida Nova is het allernieuwste cruiseschip van de Meyer Werft en kan 2.600 passagiers aan boord hebben. Het schip heeft een lengte van 337 meter en een breedte van 42 meter.

Primeur Voor de Eemshaven is de komst van dit cruiseschip een primeur en een hele eer, niet alleen omdat dit het eerste cruiseschip ter wereld is dat op LNG vaart, maar tevens omdat in de Eemshaven voor de eerste keer ‘de LNG-bunkering’ (het tanken van vloeibaar aardgas' zal plaatsvinden. Deze bunkering vindt plaats via een groot gespecialiseerd schip van Shell.