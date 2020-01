Drie Groningse zaken op nieuwe coldcasekalender

Uit onderzoek blijkt namelijk dat gedetineerden vaak veel kennis hebben over politiezaken en dat ze die kennis ook met elkaar uitwisselen. In alle zaken is een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.



Waar is Jolanda Meijer?

De politie hoopt dat de gedetineerden meer weten over de zaak van de vermiste prostituee Jolanda Meijer. Zij verdween op 7 februari 1988 plotseling. De familie wil al twintig jaar weten wat er met de destijds 34-jarige vrouw is gebeurd. Er is helemaal niets van Meijer teruggevonden. De gouden tip levert een beloning van 15.000 euro op.



Hoe verdronk Roeland Oosten?

Op 28 augustus 2007 verdrinkt de destijds 31-jarige Roeland Oosten. Iets na middernacht komen er bij de politie meerdere meldingen binnen van een ruzie op een kade bij een woonboot aan de Noorderhaven in de stad. Getuigen hoorden een plons en ze zagen een man weglopen. Na een zoektocht wordt Roeland Oosten gevonden. De politie weet nog steeds niet wat er precies is gebeurd en wie er bij de ruzie betrokken was.



Wie vermoorde Els Slurink

Als Els Slurink op 21 maart 1997 niet komt opdagen op haar werk, nemen collega’s polshoogte bij haar woning aan het Van Brakelplein in Groningen. Daar zien ze door het raam het levenloze lichaam van Els Slurink. Ze is met één steek in haar hart om het leven gekomen. De politie gaat er vanuit dat ze bezoek heeft gehad, maar niemand weet nog wat er precies met psychologe is gebeurd.



De politie bracht de coldcasekalender voor het eerst uit in 2017. Elke week staat een onopgeloste moord of misdrijf centraal. De kalender wordt verspreid in gevangenissen en TBS-klinieken. In 2019 leverde de kalender meer dan 200 tips op, waarvan 31 bruikbaar bleken te zijn. De politie heropende twee zaken, maar die zijn nog niet opgelost.