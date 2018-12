DOT in het Ebbingekwartier is gistermiddag weer omgetoverd tot de grootste kerstbal van de wereld.

De 6000 lampjes werden donderdagmiddag ontstoken, en daarmee is het koepelvormige pand veranderd in een mega-kerstbal.



De ‘kerstbal’ is circa 26 meter breed en 19 meter hoog en brandt tot half januari.