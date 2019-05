Dertig nieuwe tips over moord op Jaagpad na uitzending Opsporing Gezocht

Op Twitter schrijft de politie blij te zijn met de binnengekomen tips. "We gaan de tips analyseren en ons onderzoek gaat verder", schrijft de politie.



Maandag maakte de politie al bekend dat er 176 tips waren binnengekomen naar aanleiding van de steekpartij. Zeker 75 daarvan kwamen binnen nadat de politie zondag een compositietekening had verspreid van een man die in verband wordt gebracht met de steekpartij.



Vorige week dinsdag werd een 27-jarige man doodgestoken tijdens het hardlopen aan het Jaagpad. De dader zou een lichtgetinte man zijn van tussen de twintig en dertig jaar oud. Hij is tussen de 1.70 en 1.80 meter lang. De man droeg een donker trainingspak en een donker petje. Hij is gevlucht richting de scouting en daarna richting Selwerd/Paddepoel.