De Hereweg in Groningen is zaterdagavond deels afgesloten nadat twee auto's met elkaar botsten.

Een persoon is lichtgewond geraakt bij de botsing, meldt RTV Noord. Deze is nagekeken in een ambulance.



Het verkeer kan momenteel niet het deel van de Herenweg inrijden waar het ongeluk is gebeurd. Het is nog niet bekend hoelang de afsluiting gaat duren.