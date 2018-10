Deel binnenstad zondag afgesloten wegens 4Mijl

Zo’n 23.000 sportievelingen lopen aankomende zondag weer de 4 Mijl van Haren naar de Vismarkt in Groningen. De meeste winkels zijn gewoon open, maar wel is een aantal straten afgezet of slecht bereikbaar.

Zo zijn de Vismarkt, Herestraat, Hereweg en Verlengde Hereweg weliswaar te voet bereikbaar, maar is het niet mogelijk deze straten over te steken. Alleen via een loopbrug op het Zuiderdiep en de onderdoorgang Herewegviaduct is het mogelijk aan de andere kant van het parcours te komen. Omlopen kan via Museumbrug, Westerhaven, Visserbrug en Zwanestraat.



De straten Akerkhof, Brugstraat, Kleine der A en Astraat (tussen Stoeldraaierstraat en Westerbinnensingel) zijn zondag afgesloten. De winkels hier zijn dicht.