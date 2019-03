Daan Roosegaarde komt met unieke tentoonstelling naar Groninger Museum

Presence wordt een groot lichtgevend landschap dat door de aanwezigheid van bezoekers van vorm en kleur verandert. Het is als het ware een 800 vierkante meter groot levend lab. In de ene zaal tekenen futuristische bollen lijnen op de grond. Een andere zaal lijkt gevuld met lichtgevend sterrenstof, wat doet denken aan het uitzicht op een grote stad vanuit een vliegtuig. Er zijn ook ruimtes die bezoekers lijken te scannen door ze in silhouetten en patronen vast te leggen. De interactie tussen bezoeker en kunstwerk levert steeds nieuwe beelden op. Kijken en observeren, maar vooral aanraken, voelen en bewegen zijn essentieel.



Inspiratie

Klimaatverandering en de wens om de leefbaarheid van ons landschap te verbeteren, inspireerden Roosegaarde tot het maken van Presence. Roosegaarde: “Jij maakt het kunstwerk en het kunstwerk maakt jou. Het effect van je aanwezigheid maakt je bewust van jouw relatie met de omgeving en de manier waarop we deze kunnen maken of breken.” Een andere bron van inspiratie is de landschaps- en omgevingskunst uit de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw.



Daan Roosegaarde

Daan Roosegaarde (Nieuwkoop, 1979) staat bekend om zijn innovatieve ontwerpen voor de openbare ruimte, waarin social-design, kunst en (bio)technologie samenkomen. Hij typeert zijn werk als ‘techno-poetry’: een mix van technologie en creativiteit waarbij de grenzen tussen alfa- en bètawetenschappen vervagen en die volgens de kunstenaar de drijvende kracht is achter maatschappelijke veranderingen. In samenwerking met zijn team van ontwerpers, engineers en projectmanagers onderzoekt hij thema’s als de relatie tussen mens en technologie, tussen digitaal en fysiek en tussen levende en niet-levende materie. Natuurfenomenen als lichtgevende kwallen en vuurvliegjes fascineren hem en het element licht speelt vaak een grote rol in zijn werk. Dit komt onder andere tot uitdrukking in projecten als Waterlicht, Smog Free Tower, Icoon Afsluitdijk en ook Presence.



Groninger Museum

Niet alleen voor Roosegaarde, maar ook voor het Groninger Museum is Presence een grensverleggend project, waarbij bezoekers daadwerkelijk invloed hebben op hoe de installatie eruit ziet. Het experimenteert met kunst en design en geeft aanleiding tot herdefiniëring van het begrip ‘tentoonstelling’. Deze innovatieve, hybride expositie bouwt voort op het beleid van het Groninger Museum dat zich richt op het grensgebied van kunst, design, mode en technologie. Presence is ontwikkeld in samenwerking met curatoren Sue-an van der Zijpp en Mark Wilson.



Boek

Ten tijde van de tentoonstelling verschijnt de monografie Daan Roosegaarde, uitgebracht door gerenommeerde kunstboekenuitgever Phaidon. Het Engelstalige boek is door Lecturis vertaald in het Nederlands en bevat bijdragen van Nico Daswani van World Economic Forum, Fumio Nanjo van Mori Art Center Tokyo, Carol Becker van Columbia University New York, en Daan Roosegaarde.



Daan Roosegaarde - Presence is van 22 juni 2019 tot en met 12 januari 2020 te zien in het Groninger Museum.