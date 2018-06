Culture Trail: honderden deelnemers rennen door culturele gebouwen in Groningen

Zo leer je Groningen nog eens op een hele andere manier kennen! Dat dachten gisteren bijna duizend hardlopers die deelnamen aan de Culture Trail 2018 door Groningen. Zij renden niet alleen door de binnenstad, maar ook door gebouwen zoals het Grand Theatre, De Oosterpoort, Bioscoop Pathé of het Groninger Forum. Omdat ze ook tal van trappen op en af moesten rennen was het ook in sportief opzicht een uitdagende loop.