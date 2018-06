Commentaar: Historische sfeer terug aan Kattendiep

Het Gedempte Kattendiep oogt momenteel als een gebit waar een flink aantal tanden aan ontbreekt. Dat is het gevolg van de brand vorig jaar van het Casino. Hoe vervelend die brand ook was: het biedt nu wel de mogelijkheid om nu wél een fraaie invulling aan deze plek te geven. En waarom dan eigenlijk geen historiserende architectuur?

Wie met architecten praat en houdt van ruzie maken, moet even zeggen dat hij of zij van ‘historiserende architectuur’ houdt. Voor je het weet ontstaan dan de grootste discussies, want op architectuurgebied kan tegenwoordig alles en mag je de gekste gebouwen verzinnen, maar historiserende architectuur, nee, “dat is kitch”, dat is “Anton Pieck”-achtig en dat moeten we hier in Groningen “vooral niet doen”.

Maar toch: wie in oude Hollandse steden komt, zoals bijvoorbeeld in Hoorn, vergaapt zich aan de prachtige oude gevels. Ze bezorgen de kijker een warm gevoel. Het gaat wat ver om dergelijke oude gevels één op één te kopiëren, en in onze huidige tijd dergelijke zeventiende eeuwse gevels te bouwen.

Maar waarom zou je niet iets kunnen bedenken waarbij de oude Hollands/Groningse architectuur als inspiratiebron dient voor iets hedendaags?

Kijk eens naar Cappuvino, het restaurant op de hoek van de Vismarkt en de Guldenstraat. Het gebouw werd winnaar van de laatste architectuurprijs, en won zowel bij het publiek als bij de vakjury. Het is een fraai voorbeeld van nieuwe architectuur, gecombineerd met klassieke elementen.

Groningen heeft altijd gestreefd naar kwalitatief hoogwaardige architectuur, en dat moet de stad vooral blijven doen. Wat dat betreft was het pijnlijk dat de jury dit jaar in het Dagblad van het Noorden meldde te vrezen dat het Groningse gemeentebestuur die inspirerende koers laat varen en minder ambitieus is. Dat zou een slechte zaak zijn: Groningen moet vooral een toonaangevende architectuurstad blijven.

Terug naar het Kattendiep. Smaken verschillen, maar wat ons betreft was het Casino beslist geen hartverwarmend gebouw. Het zag er uit als een wat protserig en poenerig pand , dat volstrekt niets extra’s bood voor de oude binnenstad. Nu Groningen nadenkt over wat er voor terug moet komen, zouden wij willen pleiten voor een historiserende gevelwand. Het Casino zou mogen verhuizen naar het Stationsgebied, en aan het Kattendiep zouden dan woningen en/of kantoren kunnen komen.

Zolang het maar iets fraais en stijlvols wordt, passend bij de oude Groningse binnenstad. Groningen heeft het lef gehad om het Groninger Forum te bouwen, en dat lijkt gelukkig heel goed uit te pakken. Steeds meer mensen zeggen dat ze het een mooi gebouw vinden worden. Maar andere gebouwen zijn niet echt een aanwinst, zoals de kantoren van Lefier op het Damsterdiep. En ook het gebouw van Vindicat is wat ons betreft eigenlijk vlees nog vis, je hoort niemand zeggen: “Tjonge, jonge wat is dat toch een mooi pandje geworden!”

Laten we, nu Groningen met het Groninger Museum en het Groninger Forum, twee hypermoderne gebouwen heeft die spraakmakend zijn, nu even pas op de plaats maken en aandacht schenken aan de historisch waardevolle panden die nog resteren. En voor zover er weer mogelijkheden zijn voor nieuwbouw, laten we dan zorgen dat dat aansluit bij de oude stadssfeer van Groningen.

Want wat is er eigenlijk mis met hartverwarmende ontwerpen?