Commentaar: Friese Commissaris der Koning weet niet waar Friesland ligt

Naar aanleiding van de Miljoennota zei hij gisteren tegen de Leeuwarder Courant: “Friezen zijn geen noorderlingen. Friezen zijn Friezen”. Hij gaf daarmee aan dat de noordelijke samenwerking eigenlijk niet zo interessant is voor Friesland, en dat Groningen en Drenthe er meer aan hebben. Friesland dopt de eigen boontjes wel.



Deze opmerking doet een beetje denken aan uitspraken van Boris Johnson (“We are no Europeans, We are British”). Of Donald Trump (America first, oftewel: Friesland first).



Gelukkig reageerde de Groningse Commissaris der Koning René Paas vanmorgen verstandig op de naar een regionaal nationalisme neigende opmerking van de Friese Commissaris. “Het Noorden bestaat wél. We hebben gisteren nota bene de hele dag zitten te vergaderen met Noordelijke bestuurders. We wonen allemaal gewoon in het Noorden”, zo betoogde René Paas.



Natuurlijk: Friese bestuurders zijn er in eerste instantie voor de Friese bevolking. Maar het is toch juíst in het belang van de Fríese bevolking dat er in het Noorden wordt samengewerkt?



Rijksuniversiteit in Friesland



Een voorbeeld van noordelijke samenwerking wordt gegeven door de Rijksuniversiteit Groningen. Die spant zich er voor in om in Leeuwarden een soort dependance op te richten. Dat is een ontwikkeling waar ook Groningse bestuurders volledig achter staan.



Ook steunt Groningen het pleidooi om een hoge snelheidslijn aan te leggen, die deels ook door Friesland loopt, de “Lelylijn”. Ook daar trekken de provincies samen op. En ook op het gebied van energie of watermanagement is sprake van goede samenwerking. En toen Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa was, zorgde de organisatie er voor dat sommige evenementen in de provincie Groningen werden gehouden.



Wil de Friese Commissaris dan al deze samenwerkingsverbanden terug draaien? Daarmee zou Friesland meer provinciaals worden en keren we terug naar de jaren vijftig. Het was ook wel een mooie tijd trouwens, zoals nog te zien in de film De Kameleon, over de broertjes Hielke en Sietse.

Maar als dat dan het Friesland is waar Arno Brok naar terug wil, dan moet hij dat maar zeggen: het was inderdaad een hele mooie tijd. Wat ís het toch leuk om in een bootje door Friesland te varen!



Maar, meneer Brok: “De tiid haldt gjin skoft.” Dit betekent: de tijd staat niet stil. Friesland is een provincie geworden met een Europese culturele hoofdstad, internationale allure en een groeiende universiteit. Die ontwikkelingen zijn mede te danken aan een open opstelling van Friese bestuurders, die zich niet populair wensten te maken met populistische opmerkingen.



Friesland ligt gewoon in het Noorden. Dat is goed voor het Noorden. Maar ook voor Friesland.