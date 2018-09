CdK René Paas bijt van zich af in interview met Volkskrant

Commissaris van de Koning (CdK) René Paas heeft van zich afgebeten in een interview met de Volkskrant. De CdK zegt daags voor Prinsjesdag dat de schadeafhandeling nog niet op orde is en dat Groningen nog steeds in de problemen zit, ondanks het besluit om de gaswinning helemaal te beëindigen.

“Ik wil niet voor het derde jaar op rij een Troonrede horen met een invoelende alinea over Groningen waarna er een heel politiek jaar voor de inwoners van Groningen niks verandert”, aldus Paas in de krant.



De CdK ergert zich verder in het interview aan de bureaucratie rondom het afhandelen van schadegevallen. Zo zijn er door de nieuwe Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade nog maar enkele honderden van de in totaal 20.000 schademeldingen afgehandeld.



Paas roept het kabinet op om met een plan voor Groningen te komen op het moment dat de gaswinning ook echt helemaal gestopt is.



Het kabinet maakt morgen bekend dat ze 100 miljoen euro beschikbaar stellen voor het oplossen van de problemen in Groningen.



Het hele interview kun je hier lezen.