CBS: vorig jaar 81 zelfdodingen in Groningen

Er is volgens het CBS sprake van een lichte stijging. In 2016 waren er in de provincie Groningen nog vier meer zelfdodingen.



Per 100.000 inwoners gaat het in Groningen om 13,9 zelfdodingen. Het landelijk gemiddelde is 11,2 zelfdodingen per 100.000 inwoners.



In heel Nederland maakten in 2017 in totaal 1917 mensen een einde aan hun leven. Dat zijn er 23 meer dan het jaar ervoor. Volgens het CBS is met name het aantal zelfdodingen onder tieners gestegen. Een verklaring heeft het CBS daarvoor op dit moment niet.

Foto: CBS