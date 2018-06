Cappuvino verkozen tot mooiste nieuwe gebouw van Groningen

De Cappuvino-nieuwbouw, een ontwerp van het Groninger architectenbureau De Zwarte Hond, kreeg 2490 van 6515 uitgebrachte stemmen. De nieuwbouw van het Prins Claus Conservatorium aan de Meeuwerderweg werd een goede tweede met 2232 stemmen.



De Grote Groninger Gebouwenenquête is een traditioneel onderdeel van de jaarlijkse Dag van de Architectuur in Groningen. Het is een initiatief van de Stichting DAG, Stichting Platform GRAS en de Groninger Gezinsbode.