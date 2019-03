Burgemeester Den Oudsten neemt Joost van Keulen op de hak

‘Joost van Keulen heeft als wethouder veel voor Groningen betekend. Eén van de dingen die hij ook goed deed, was dat hij veel in het buitenland verbleef. Op onnavolgbare wijze reisde hij de hele wereld over. Op kosten van de gemeente!’, aldus de burgemeester in een grapje.

Dat Van Keulen zoveel reisde was wat overdreven, maar volgens de burgemeester heeft Van Keulen in zijn periode als wethouder wel een aantal reizen gemaakt waar Groningen veel voordeel van heeft gehad. Zo heeft Groningen inmiddels een positie verworven in Hamburg, bij de ‘Hafengeburtstagen’.

De burgemeester had verder bijna niets dan lof voor Van Keulen. ‘We zijn allemaal een beetje van Joost gaan houden, ondanks de politieke verschillen die er ook waren in het vorige college. Er is een soort vriendenclub ontstaan’.

Eén van de zaken die Van Keulen volgens de burgemeester zeer goed heeft gedaan was het bevorderen van ondernemerschap in Groningen. ‘Dat heeft hij op een goede manier bevorderd. Zonder Joost van Keulen hadden we in Groningen niet zo’n ondernemersklimaat kunnen realiseren’.

Lelijke trui aan

Volgens de burgemeester was Van Keulen er ook goed in om mensen met een grap op het verkeerde been te zetten. ‘Die persoonlijkheid van Van Keulen past eigenlijk niet bij de gemeente. Als er één man is die kan ontregelen, dan is het Joost van Keuken. Zo verscheen hij een keer op zijn werk in een afschuwelijke rendiertrui. Hij zei tegen een van de ambtenaren dat dat het nieuwe werkuniform van de ambtenaren van de gemeente Groningen zou worden…’