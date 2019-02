Brandweer rukt uit voor rokende schoorsteen

‘Waar rook is, is vuur’, moeten twee beveiligers hebben gedacht toen ze zaterdagnacht een grote rookpluim uit het dak van een bedrijf aan de Osloweg zagen komen. Ze alarmeerden direct de brandweer. Die rukte met groot materieel uit om te ontdekken dat er van brandgevaar geen sprake was: de rook bleek afkomstig uit een schoorsteen.