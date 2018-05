Brand in flat boven Jumbo Oosterstraat

Boven de Jumbo in de Oosterstraat is zondagochtend een brand geweest in een flat. De woning heeft flinke schade opgelopen.

De brandweer kreeg om half vijf ’s ochtends een melding van de brand in de Oosterstraat. Op dat moment wisten ze nog niet of iemand thuis zou zijn. Aanvankelijk zeiden de hulpdiensten dat de bewoner er niet zou zijn, maar volgens een buurman kon de bewoner het pand op tijd verlaten.



De brandweer had een uur nodig om het vuur onder controle te krijgen. Andere omwonenden werden geëvacueerd. Het appartement heeft veel brand- en rookschade.



Ook de Jumbo onder het appartement heeft waterschade opgelopen. Het is nog niet bekend of dit gevolgen heeft voor het open gaan van de supermarkt.