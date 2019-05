Boze Groningers richten zich tot ministers in Westerwijtwerd

Wiebes en Ollongren waren net in gesprek geweest met bewoners van het dorp dat woensdagochtend is getroffen door een aardbeving. “Dat waren hele indringende gesprekken”, zegt Wiebes. “Een huis moet een veilige plek zijn. Eens temeer is duidelijk geworden dat het tempo in het oplossen van de problemen omhoog moet. Daarvoor moeten we onorthodoxe maatregelen gebruiken en ik zie ook mogelijkheden om het tempo op te schroeven.”



Een flink deel van de menigte pruimde de woorden van Wiebes niet. “Vertel toch niet steeds het zelfde verhaal”, riep een omstander. “Je neus groeit”, “Wiebes, stap op” en “Schaam je rot” klonken ook in het Groningse land. Volgens één van de bewoners had het eigenlijk zwart van de mensen moeten zien. “Jullie weten nog niet half hoe boos de mensen hier zijn.”



Een boer vertelde minister Ollongren dat hij jaren wacht op het afhandelen van schade aan zijn boerderij, die inmiddels 75.000 euro minder waard is geworden. "Ik raak ‘m aan de straatstenen niet meer kwijt.” Volgens Ollongren voltrekt zich in Groningen een crisis in slow motion. “Ja, de schadeafhandeling en de versterking gaan ook in slow motion”, aldus een bewoner. Volgens een andere Groninger stappen de bewindslieden later op de dag in de auto en “dan zijn ze de Groningers alweer vergeten”.



De ministers bleven ongeveer een half uur in gesprek met aanwezige journalisten en bewoners. Volgens Ollongren toont de woede maar weer aan dat het in het bevingsgebied niet moet gaan om bureaucratie en plannen, maar om de mensen en het daadwerkelijk oplossen van schades en het versterken van huizen.



“Ik snap de woede helemaal”, zegt Wiebes. “De regering heeft zich tot deze kabinetsperiode te weinig met de problemen bemoeid. Er is maar één oplossing en dat is stap voor stap ervoor zorgen dat de NAM uit de processen gaat, dat we schades oplossen en huizen versterken. We hebben veel geregeld, maar we kunnen de Groningers bijvoorbeeld nog niet overrompelen met hun schadeuitkering. Pas als dat geregeld is, zou ik het zelf geloven.”



“We moeten nu gaan doen. Voor sommige mensen hebben we al veel gedaan, maar voor een heleboel ook nog niet”, aldus Wiebes.