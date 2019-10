Boze boeren protesteren in Stad: Grote Markt vol tractoren. KLIK OP WEBCAM VOOR LIVE BEELDEN

Boze boeren protesteren deze maandag bij het provinciehuis in Groningen. Zij willen dat de provincie de nieuwe stikstofregels terugtrekt. De Grote markt en Vismarkt staan inmiddels vol met tractors. De gemeente Groningen laat via Twitter weten dat er rond het centrum nog wel enkele parkeerplaatsen vrij zijn voor de boeren.

De twaalf provincies maakten op 8 oktober bekend dat er weer vergunningen worden verleend voor bouwactiviteiten, mits dat bouwen niet leidt tot een stijging van de stikstofbelasting. De boeren zijn bang dat hierdoor hun ruimte om stikstof uit te stoten verder wordt ingeperkt. ,,We zijn het zat dat de overheid niet naar ons luistert en dat de provincie vervolgens ook nog eens zijn eigen interpretatie van de beleidsregels geeft, is voor ons de druppel’’, zei voorzitter van LTO Noord Dirk Bruins.

De vereniging voor agrarische ondernemers plaatste zondag een oproep op de website voor haar leden om te protesteren. Zo’n 600 agrariërs verzamelden maandagochtend op vier plekken rond de stad Groningen: in Adorp, Aduard, Roode Haan en bij Loppersum. Met hun tractors reden de boeren in colonnes richting het provinciehuis.





De boeren arriveren momenteel in het centrum van Groningen. De Grote Markt en Vismarkt zijn inmiddels vol, de gemeente Groningen laat weten dat er rond het centrum nog enkele plekken vrij zijn om te parkeren. Naar verluidt worden het Sontplein en Kardinge als nieuwe locaties aangewezen.



Woordvoerder van de gemeente Hans Coenraads zegt de demonstratie tot nu rustig verloopt. ,,De protesten zorgen nu alleen voor vertraging in het verkeer. We hopen dat het daar bij blijft’’, aldus de woordvoerder.