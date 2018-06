Bouw gasloos hotel Grote Markt binnenkort van start

Het hotel wordt zes verdiepingen hoog en krijgt 120 kamers. Op de begane grond komen een Grand Café met terras, bar, lobby, bakkerij en keuken en in de kelder is plek gereserveerd voor de voorbereidingskeuken, sanitair, personeelsruimte en technische ruimten. Bovenop het gebouw komt een dakterras.



Het gebouw krijgt geen gasaansluiting, de opwekking van warmte en kou voor verwarming, koeling en warm tapwater gebeurt door middel van warmtepompen. Het gebouw wordt aardbevingsbestendig gebouwd.



Geen steigers



Eind dit jaar wordt begonnen met de bouw van het casco van het hotel. Om omwonenden en het verkeer zo min mogelijk tot last te zijn worden er bij de bouw weinig tot geen steigers gebruikt. Bijzonder: het metselwerk in de gevels wordt prefab geleverd en met een kraan aangebracht.



Het Architectonisch ontwerp is van Thomas Müller | Reimann Architekten uit Berlijn. Stadjers hebben in het begin van de ontwikkeling inspraak gehad in het ontwerp. Deze keuze is gemaakt uit drie ontwerpen. Het markante hotel oogt als een versmelting tussen traditionele trapgevels en een moderne strakke gevel. De Zwarte Hond uit Groningen werkt het architectonisch ontwerp bouwkundig uit.