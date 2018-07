Bootterras Turfsingel in top 100 beste terrassen

Het terras op het schip de Ludina in de Groninger Turfsingel is terug van weggeweest in de Terras Top 100 van horecavakblad Misset Horeca.

Het drijvende terras bij café De Toeter staat op plek 100 en is daarmee de hekkensluiter van de lijst. Het Ludina-terras is tevens de enige Groningse notering in de lijst. Op de eerste plek stat ’t Gerecht in Heerenveen.



Het terras aan het water stond twee jaar geleden nog op de 22e plek. Ook sleept het toen de publieksprijs in de wacht. Vorig jaar kwam het terras helemaal niet voor in de top 100.