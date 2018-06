Bemiddelaar ruzie zelf mishandeld

Bij een mishandeling in de Oosterstraat is een man uit Groningen gewond geraakt. Het slachtoffer, dat probeerde te bemiddelen bij een ruzie, liep een gebroken kuitbeen op.

De mishandeling vond plaats op donderdag 14 juni, omstreeks 02.30 uur, ter hoogte van de snackbar ‘de Hoek’ in de Oosterstraat. Tijdens de mishandeling waren er volgens de politie veel omstanders.



Het slachtoffer bemiddelde in een andere ruzie en is vervolgens zelf mishandeld, zegt de politie. Het slachtoffer heeft door de mishandeling een gebroken kuitbeen.



De politie roept getuigen, of mensen die meer weten, op zich te melden.