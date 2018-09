Auto uitgebrand aan Kastanjelaan

Aan de Kastanjelaan in Groningen is woensdagochtend een auto uitgebrand. Volgens meerdere media zou het gaan om de auto van een medeverdachte in de zaak van de schietpartij op de Korreweg.

De brandweer rukte rond 04.00 uur ’s nachts uit voor de brand. Een aantal dagen geleden stond een andere auto in dezelfde straat ook al in de brand.



De politie vermoedt dat het gaat om brandstichting, want in de buurt van de uitgebrande auto is uitgebreid forensisch onderzoek gedaan.



Het Dagblad van het Noorden en RTV Noord melden dat het zou gaan om de auto van een van de vrienden van Azim A., die ook verdachte is in in de zaak rondom de schietpartij aan de Korreweg. De politie wil dat echter niet bevestigen.



Bij de schietpartij werd een student in z’n rug geschoten. Hij raakte daardoor verlamd.