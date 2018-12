Auto in Hoendiep, bestuurder spoorloos

In het Hoendiep in Groningen is vannacht een auto over de kop in het water terecht gekomen. Brandweer en politie waren snel ter plaatse, maar een bestuurder werd niet aangetroffen, ondanks intensief speurwerk.

Dat meldt zaterdag het Dagblad van het Noorden.

Volgens het bericht moet het ongeluk kort voor drie uur vannacht zijn gebeurd, want om drie uur werden de Hulpdiensten groots gealarmeerd voor een voertuig dat op de kop in een sloot lag op het Hoendiep in Groningen.

Wel hadden getuigen gezien dat een auto met hoge snelheid over het Hoendiep reed. Kort daarna zagen ze de wagen op de kop in de sloot liggen. Duikers die zochten in het water of ze een persoon konden vinden, maar dat leverde niets op.

Met hulp van een kraan werd de auto vervolgens uit de sloot getakeld, en toen bleek dat er niemand in aanwezig was. Ook een zoekactie door de politie in de omgeving leverde niets op.



Foto: archief