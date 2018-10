Arjen Robben niet bij opening van TopsportZorgCentrum vanwege gesteggel over 'zijn' naam

Voetballer Arjen Robben is zaterdag niet aanwezig bij de opening van het TopsportZorgCentrum. FC Groningen wilde graag de naam van topvoetballer aan het gebouw hangen, maar er is onenigheid met andere gebruikers van het pand over de naamgeving. Daarom kan de nieuwe naam nog niet bekend worden gemaakt en reist Robben dus niet af naar Groningen.

Volgens algemeen directeur Hans Nijland is officiele naamgeving lastige materie. "Lange tijd hebben we gedacht dat we daar voor de officiele opening van het TopsportZorgCentrum uit zouden komen. Dat is niet gelukt."



FC Groningen is niet de enige gebruiker van het nieuwe pand. "Bij naamgeving hebben alle betrokken partijen verwachtingen over en weer. Het is ons jammer genoeg niet gelukt dit voor de opening te realiseren", aldus Nijland.



In het TopsportZorgCentrum komen bijvoorbeeld ook een aantal zorgpartijen die onder de naam Omnium gaan samenwerken. Ook VNO NCW / MKB Noord betrekt het pand. FC Groningen heeft er een sprintbaan, sportruimtes en een spelershome.



Voorlopig blijft het TopsportZorgCentrum opereren onder de werktitel. De opening is zaterdag om 16.00 uur. Daarbij zijn zo'n 300 tot 400 genodigden aanwezig. De NOS zou opnames komen maken.