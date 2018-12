Amerikaanse (70) verdwijnt in vier meter diep gat in Ten Boer

Een Amerikaanse toeriste uit Californië is zondagmorgen rond half tien gewond geraakt toen ze volkomen onverwacht in een vier meter diep gat verdween dat plotseling ontstond.

De Amerikaanse is op bezoek bij een bevriend echtpaar in Ten Boer, woonachtig in een pastorie aan de Hendrik Westerstraat. Toen ze naar haar auto wilde lopen en over het pad wandelde naast de pastorie ontstond er plotseling een zinkgat, van vier meter diep. Daar verdween de Amerikaanse in. Gelukkig zag haar gastvrouw, Elisabeth Posthumus Meyjes, het ongeluk gebeuren.

De Amerikaanse raakte licht gewond, maar was verder gewoon bij kennis. Het bleek echter erg lastig om haar uit het gat te halen, en bovendien begon het ook nog te regenen. Buurtbewoners werden ingeschakeld, maar het was nog niet zo eenvoudig om haar uit het gat te halen, omdat zand en stenen afkalfden.

De vrouw kon zich wel vasthouden aan een ladder die in het gat werd geplaatst, en even later kon de gewaarschuwde brandweer haar uit haar benaderde positie bevrijden.

De vrouw heeft aan het incident geen grote verwondingen over gehouden, maar ze moet wel even bij komen van de grote schrik.

Het is onduidelijk hoe er zo maar een gat in het pad heeft kunnen ontstaan. Mogelijk heeft dat te maken met de aanwezigheid van een riool of kelder, dat zal deze week worden uitgezocht.

