Alleen Groningen en Zeeland nog in de race voor testbaan Hyperloop

Het testcentrum is niet alleen een faciliteit voor Hardt Hyperloop, de initiatiefnemer van EHC, maar wordt opengesteld voor ontwikkelaars van over de hele wereld. De testbaan wordt gebruikt om te kijken of de hyperloop een realistisch alternatief is voor korte afstandsvluchten. Het is de verwachting dat het EHC, dat in 2022 wordt geopend, uitgroeit tot hét Europese centrum van de hyperloop technologie.



Tot vandaag waren er nog vier provincies in de race om het EHC te verwelkomen. Nu is het duidelijk geworden dat het zal komen te staan in Groningen of in Zeeland. Die beslissing is genomen door een commissie van experts. Tim Houter, CEO van Hardt Hyperloop, over de geselecteerde locaties: “Groningen en Zeeland hebben allebei een goed voorstel. Beiden hebben een mooie locatie beschikbaar waar wij goede mogelijkheden zien om dit centrum te realiseren.”



Hyperloop testcentrum positieve impuls voor provincie

De Groningse gedeputeerde Mirjam Wulfse is blij dat Groningen nog in de race is. “In Groningen is veel in beweging. We hebben de jongste stad van Europa en we lopen voorop in innovatieve oplossingen bij de grote transities zoals energie, landbouw en in het vervoer. De universiteit, de hogeschool, bedrijven en overheden werken daarbij nauw samen. Een testbaan voor de hyperloop past perfect in deze ambitie.”