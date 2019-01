Airport Eelde krijgt nieuwe Raad van Commissarissen

Vorige week stapten twee commissarissen op omdat ze het niet eens waren met de directie van het vliegveld. De twee leden die overbleven hebben overleg gehad met de aandeelhouders van het vliegveld en besloten daarna om per 1 maart af te treden.



De Raad van Commissarissen bestond eerder uit zes leden, maar vanwege de geplande vernieuwing werden eerdere vacatures niet ingevuld. Het was al de bedoeling dat de RvC dit voorjaar een nieuwe invulling zou krijgen. Nu is echter besloten om die wisseling van de wacht te vervroegen. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een nieuwe bestuursstructuur, waarbij de organisatie wordt gesplitst in een beheers- en exploitatiebedrijf.



Volgens voorzitter Frans Jaspers is het verstandig dat moment wat te vervroegen en dit voorjaar met een frisse ploeg verder te gaan. “De rollen en profielen van de benodigde commissarissen zijn inmiddels goed beschreven, ik vertrouw en verwacht dat aandeelhouders goede mensen kunnen vinden om de airport door de komende jaren te leiden”, aldus Jaspers.



Het vliegveld is nu op zoek naar nieuwe commissarissen. Naar verwachting wordt de nieuwe raad snel gepresenteerd.