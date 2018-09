Actie: 'Peerd van Ome Loeks van Station naar centrum'

Marjet Woldhuis (100% Groningen) is een petitie gestart om het Peerd van Ome Loeks naar het centrum van Groningen te krijgen. 'Hij staat hier op het stadsbalkon, maar niemand ziet hem hier staan. Als je echt trots bent op dit beeld, dan moet je hem op een zichtbare locatie zetten. Midden in de binnenstad', zo laat ze weten via de website van RTV Noord.

De Groningen City Club steunt haar plan van harte. Eric Bos, voorzitter van de GCC: ‘Het Peerd van Ome Loeks hoort op een opvallende plek te staan. Groningen is een stad in transitie. Van goede stad naar fantastische stad. Met de aanpassing van de rondwegen, de herinrichting van het stationsgebied en de binnenstad en de bouw van het Forum worden we steeds aantrekkelijker. Een puur Gronings element zoals het Peerd mag niet ontbreken in het centrum’, zo zegt hij.

Volgens hem zoeken toeristen elementen waarmee ze op de foto kunnen. Iets unieks waaraan je de stad waar je bent geweest kunt herkennen. ‘Het Peerd is herkenbaar en hoort ontegenzeggelijk bij Groningen. Maar ook voor de Groningers zelf is het een stukje eigenheid, herkenbaar als het is. Wij steunen deze petitie dan ook van harte.’