Aardbevingsboegbeeld Annemarie Heite wil de politiek in

De inwoonster van Bedum wordt door de politieke beweging Code Oranje voorgedragen als kandidaat-senator voor de Eerste Kamer bij de komende Provinciale Statenverkiezingen.



Code Oranje doet in Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland mee aan de Statenverkiezingen. In Groningen dus niet.



Heite woont in Bedum en is afgelopen jaren uitgegroeid tot het boegbeeld van de door aardbevingen gedupeerde Groningers. Ze werkte mee aan de documentaire De Stille Beving van Piet Hein van der Hoek, die de gevolgen van de bevingen vastlegt. Eerder was Heite fractievoorzitter van Gemeentebelangen Bedum.



Heite beschouwt zichzelf als een onafhankelijke kandidaat. Ze werkt graag samen met partijen die in lijn met het gedachtegoed van Code Oranje politiek willen bedrijven. Als senator wil Heite aandacht blijven vragen voor de noodzaak van een parlementaire enquête over de gaswinning en de bevingen in Groningen.