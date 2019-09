Aardbeving met kracht van 1.5 bij Zeerijp

Het is de zwaarste beving van de afgelopen twee maanden. Het is nog niet bekend of de aardbeving ook heeft geleid tot schade. Op sociale media waren weinig tot geen meldingen van de aardbeving. Een beving met een kracht van 1.5 is wel voelbaar.



Op 9 juni van dit jaar was er nog een aardbeving van 2.5 bij Garrelsweer. De zwaarste beving van dit jaar vond plaats op 22 mei. Toen werd Westerwijtwerd bruut wakker geschud door een beving met een kracht van 3.4 op de schaal van Richter. Die klap was tot in de stad Groningen voelbaar.