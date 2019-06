Aardbeving Garrelsweer: 127 schademeldingen

Er kwamen bij dit centrum zes meldingen van een acuut onveilige situatie (AOS). Hoeveel meldingen het directe effect zijn van de beving in Garrelsweer, is op dit moment niet te zeggen, aldus TCMG.

Acuut onveilige situaties

Van de zes nieuwe AOS-meldingen heeft het AOS-team er inmiddels vijf bezocht. In geen van deze gevallen werd de melding gegrond verklaard. Dat betekent dat er geen extra veiligheidsmaatregelen nodig waren.

Effect nog niet te bepalen

Wat het directe effect is van de beving in Garrelsweer, is uit deze cijfers niet op te maken. In een ‘normale’ week kwamen er circa 200 nieuwe schademeldingen bij ons binnen. De toename van het aantal meldingen na de beving bij Westerwijtwerd duurt nog steeds voort. Uit onze cijfers kunnen we nu nog niet vaststellen welke meldingen voortkomen uit Garrelsweer, Westerwijtwerd of bevingen daarvoor.

Westerwijtwerd

In de afgelopen weken is het aantal schademeldingen aanzienlijk opgelopen door de beving bij Westerwijtwerd op 22 mei. Donderdag 6 juni einde dag stond de teller sinds Westerwijtwerd op 4.474 nieuwe schademeldingen. Dat waren er om 17.00 uur vandaag 4.917. Het kaartje onderaan dit artikel geeft aan hoe deze schademeldingen verdeeld zijn per gemeente.

Schadeloket open vandaag

Het telefonische schadeloket is ook op Tweede Pinksterdag geopend om mensen te helpen met hun schademelding en hun vragen te beantwoorden. Het schadeloket is open van 10.00 tot 17.00 uur.