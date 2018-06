Aantal overnachtingen in de stad groeit weer

Het aantal overnachtingen in de stad is in 2017 met 4 procent gestegen naar 578.690, een stijging van ruim 4 procent. In de hele provincie komen ook nog eens steeds meer buitenlandse gasten. De provincie Groningen is landelijk gezien zelfs de grootste stijgen, zo meldt Marketing Groningen.

Uit de cijfers blijkt dat vooral het aantal hotelovernachtingen toeneemt. Steeds minder mensen overnachten op de camping, maar dat is volgens Marketing Groningen een landelijke trend.



Dit voorjaar werd al duidelijk dat het aantal toeristische overnachtingen in de provincie een record had bereikt in 2017 volgens de cijfers van het CBS. Het totaal aantal overnachtingen steeg van 1.454.000 in 2016 naar 1.559.000 in 2017, een stijging van ruim 7 procent.



Provincie Groningen grootste landelijke stijger buitenlandse gasten

De grootste stijging was te zien in het aantal overnachtingen van buitenlandse gasten (31 procent). In 2016 waren dat er nog maar 342.000, terwijl er vorig jaar 447.000 buitenlandse overnachtingen waren. Dit was de grootste stijging ten opzichte van alle twaalf provincies.