4 Mijl uitgegroeid tot uniek sport- én Stadsfeest voor Groningen

De 4 Mijl van Groningen is zondagmiddag een groot succes geworden. Het was de eerste keer dat de race gehouden werd zonder de aanwezigheid van de deze zomer overleden Grietje Pasma. Maar de erfenis van Pasma is bij de huidige organisatie in veilige handen : race director Elske Dijkstra zet de traditie op dezelfde wijze voort, al was ze voorgaande jaren ook al eindverantwoordelijk nadat Grietje met pensioen was gegaan. Het bijzondere van de 4 Mijl is namelijk dat het zo veel méer is dan zomaar een hardloopwedstrijdje voor recreanten en top-sporters. Het is een typisch Groningse sport- en stadsfeest geworden, met een sociaal karakter. (Foto's: Rieks Oijnhausen)

Het is een grote stimulans voor veel mensen om aan sport te doen, en het is ook een zeer gezellig evenement waar veel oude bekenden elkaar weer eens ontmoeten. Daar komt bij dat de 4 Mijl jaarlijks ook een goed doel sponsort. En op de zaterdagavond voorafgaand aan de 4 Mijl krijgen mensen die minder goed ter been zijn de kans mee te doen aan de alternatieve 4 Mijl, de Menzis 4Mijl4You.

18.000 deelnemers Er deden dit jaar wel wat minder recreanten mee aan de 4 Mijl zelf dan vorig jaar: ruim 18.000 sportievelingen gingen aan de start voor de 33e editie van het grootste loopfeest van Noord Nederland. Om klokslag 13.00 uur werd het startschot gelost door kersverse burgemeester Koen Schuiling. De Keniaan Davis Kiplangat, die vorig jaar ook de winnaar was, schreef de winst op zijn naam in een tijd van 17.27.

De winnaars, met rechts burgemeester Schuiling en links race-director Elske Dijkstra