300.000ste bezoeker voor Groninger Museum

Het Groninger Museum heeft woensdag de 300.000ste bezoeker van dit jaar ontvangen. Karolina Papiernik uit Groningen was de gelukkige. Zij ontving een limited edition kurkentrekker ontworpen door Alessandro Mendini, een goldcard voor een jaar lang gratis toegang tot het museum en een bos bloemen uit handen van museumdirecteur Andreas Blühm. Het laatste jaar waarin meer dan 300.000 mensen het museum in een jaar bezochten was 2002, toen de tentoonstelling Ilja Repin – Het Geheim van Rusland te zien was.

Het museum dankt het stijgende bezoekersaantal enerzijds aan de sterke programmering en anderzijds aan de betrokkenheid bij stad en regio Groningen. Ook het aantal jongeren en gezinnen dat het museum bezoekt is de afgelopen jaren toegenomen, mede door activiteiten gericht op families.



In 2019 waren vooral de tentoonstellingen CHIHULY, Daan Roosegaarde – Presence en Mondo Mendini grote publiekstrekkers. De laatste twee zijn momenteel nog te zien, respectievelijk tot en met 12 januari en 5 mei 2020.



Openingstijden en activiteiten tijdens de kerstvakantie



Tijdens de kerstvakantie van 23 december tot en met 5 januari 2020 is het museum ook op maandag geopend. Het inloopatelier is iedere dag geopend van 11 tot 17 uur. Hier kan naar hartenlust worden geschilderd, geweven en gekleurd. In de weekenden van 28 en 29 december en 4 en 5 januari wordt de theatrale rondleiding Mendini & Kleur aangeboden. Voor grote en kleine speurneuzen is er een gratis speurtocht beschikbaar. Op Eerste Kerstdag (25 december) en 1 januari is het museum gesloten.