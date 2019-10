23.000 deelnemers aan de start van de 4 Mijl Groningen

Groningen staat zondag de hele dag in het teken van de Menzis 4 Mijl van Groningen. Het startschot wordt gelost door burgemeester Koen Schuiling. De loop levert de binnenstad een economische impuls op van een miljoen euro, zo is eerder uitgerekend,

Voor tienduizenden Groningers vormt de 4 Mijl een belangrijke stimulans om te trainen en hard te lopen, en om te kijken welke tijd ze zullen halen voor de 6,4 kilometer.

De loop zal deels in het teken staan van het overlijden van Grietje Pasma, die de race groot maakte maar die deze zomer plotseling overleed.

De 4 Mijl van Groningen wordt als hardloopevenement sinds 1987 ieder jaar op de tweede zondag van oktober gehouden. De route voert van de Kromme Elleboog in Haren naar de Vismarkt in het centrum van Groningen. Het evenement is uitgegroeid tot een van de grootste hardloopevenementen van Nederland, doordat de afstand van vier mijl (6437 meter) geschikt is voor veel hardlopers.

Tot en met de editie van 2004 bedroeg de gelopen afstand overigens 6666 meter. Vanaf 1996 werd de 4 Mijl van Groningen georganiseerd door Topsport Noord Nederland. Sinds 2016 is dit Golazo Noord Nederland. Aan de 4 Mijl doen zo'n 23.000 mensen mee, verdeeld over een recreantenloop, wedstrijdloop, jeugdloop en bedrijvenloop.

Snelste tijden van wedstrijdlopers:

Nederlandse records