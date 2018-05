Zuidhorn: ‘Living Lab’ voor zzp-ers

Het Living Lab Zuidhorn is een fysieke omgeving rondom het gemeentehuis. Hier kunnen de 5 O’s (Ondernemers, Onderwijs, Omgeving, Onderzoek en Overheid) elkaar ontmoeten en elkaar binnen projecten en processen uitdagen op het gebied van kenniseconomie en innovatie

De bijeenkomst is in het gemeentehuis, Hooiweg 9 in Zuidhorn. Het thema van deze avond is: Ondernemen doe je niet alleen.

Programma

De avond start om 18.00 uur met een 'meet and eat' met een verrassende maaltijd van een lokale ondernemer uit de gemeente. Om 19.00 uur heet wethouder Fred Stol bezoekers welkom. Daarna worden een tweetal mogelijke zzp-werklocaties op korte loopafstand bezocht. Bij terugkomst op het gemeentehuis pitchen een aantal lokale ondernemers wie ze zijn en wat ze doen. Hierna sluit Fred Stol het officiële gedeelte af en volgt een netwerkborrel. Gedurende de hele avond is volop gelegenheid om ervaringen en kennis met elkaar uit te wisselen.

Living Lab

Wethouder Fred Stol, verantwoordelijk voor kenniseconomie en innovatie: “De Meetups in het Living Lab dragen bij aan het stimuleren van de lokale economie door nieuwe kennis beschikbaar en toepasbaar te maken voor de lokale ondernemers.”

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via deze link.