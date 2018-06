Zonnepark Vierverlaten viert éénjarig jubileum

Het Zonnepark Vierverlaten is één van de grootste zonneparken in Nederland, dat in handen is van burgers. Het park biedt burgers de mogelijkheid om eigenaar te worden van zonnepanelen, zonder dat deze op hun eigen dak liggen. Een zonnepaneel kost 350 euro en deelnemers ontvangen jaarlijks een vergoeding van 29 euro voor hun opgewekte stroom. En dat 15 jaar lang.



Het zonnepark is donderdag 21 juni, als het precies 1 jaar bestaat, geopend voor de eigenaren van de zonnepanelen en andere belangstellenden. ‘Normaal gesproken is het terrein niet ‘zomaar’ toegankelijk,’ vertelt Anne Huizinga van Grunneger Power. ‘Voor deze verjaardag maken we een uitzondering. Er zijn een boel eigenaren die hun zonnepanelen graag eens van dichtbij willen zien. Maar ook anderen zijn welkom. ‘Je kunt ook komen als je wilt bekijken hoe zo’n groot, collectief zonnepark eruitziet.’

​​