Zonneboten racen dit weekend door Groningen

Zo’n 35 zonneboten uit zeven verschillende landen racen dit weekend door Groningen. De wedstrijden van Solar Sport One beginnen op vrijdag. Er staan onder meer een lange afstandsrace, een slalom en een topspeedmeeting op het programma. Centrale locatie is de Sluiskade in de stad.

De Zonneboot Race is een evenement voor techneuten, lefgozers, teamspelers en organisatietalenten, die duurzaam met Moeder Aarde om willen gaan. Toch draait het bij deze duurzame vorm van watersport evenveel om het wedstrijdelement. Door energie opgewekt middels zonnepanelen strijden de teams om zo weinig mogelijk waterweerstand en dus de snelste boot.



De organisatie van het evenement wil echter ook actief bijdragen aan het ontdekken van toekomstbestendige technieken. Daarom staat aan de vooravond van de races een inspirerende avond gepland in De Energy Barn aan de Zernikelaan 17 te Groningen. Hoofdsponsor Van Wijnen verzorgt in samenwerking met New Energy Coalition en Solar Sport One een inhoudelijk programma, waarbij wethouder Mattias Gijsbertsen van Duurzaamheid Gemeente Groningen ook aanwezig is.



Donderdagavond is om 20.30 op de Camping Stadspark een presentatie van de teams. Eerder die dag zijn de laatste technische keuringen gedaan en hebben de schippers hun zwem- en vaartest ondergaan. Camping Stadspark wordt als overnachtingsplek gebruikt door de teams. De boten ‘overnachten’ op het parkeerterrein van de Gasunie.



De wedstrijdonderdelen zijn een lange afstandsrace (time trial) van 52 km, een slalom en een topspeed-meting. Dit zal worden gedaan in 3 klassen; jeugdklasse, eenheidsklasse V20 en de vrije klasse. Er zijn teams uit Indonesië, Bahrain, Jordanië, Turkije, Polen, Hongarije en natuurlijk Nederland. Vrijdagavond om 19.30 uur is er ook een zonneboten parade met maar liefst 35 boten door de grachten van de stad.