Yspeert advocaten: blogwedstrijd voor rechtenstudenten

Het nieuwe studiejaar is nog maar amper van start of rechtenstudenten kunnen al weer stevig aan de slag. Niet alleen aan de Universiteit, maar ook door deel te nemen aan een blog-wedstrijd. Het Groningse advocatenkantoor Yspeert organiseert namelijk een wedstrijd voor studenten waar zijn hun visie op de toekomst van de advocatuur weer kunnen geven in een blog.

Er wordt veel geschreven over de positionering van advocatenkantoren en de vernieuwde rol van de advocaat in onze maatschappij. De wereld verandert, maar een belangrijke vraag is: verandert de advocatuur mee? Het FD kopte recent: “Middelgrote advocatenkantoren, teveel van hetzelfde”. Maar klopt dat eigenlijk wel? En als advocatenkantoren te weinig innoveren, waar ligt dat dan aan? Vindt menig advocatenkantoor het lastig om strategisch te kiezen en zich op te maken voor de toekomst? En hoe ziet de toekomst er dan eigenlijk uit?

'Yspeert advocaten is een middelgroot kantoor met drie vestigingen in het noorden van Nederland. Al jaren geleden begonnen wij de traditionele werkwijze van een advocatenkantoor achter ons te laten. Geen opgetelde som van individuele praktijken maar een samenwerkende organisatie met een duidelijke visie op zakelijke dienstverlening', aldus Martine Millet, die sinds november 2017 marketingmanager is bij Yspeert advocaten.

'Het op deze manier inrichten en leiden van onze organisatie heeft ons veel gebracht. We zijn als no-nonsense team continu gericht op strategie en pro-actief meedenken en we krijgen grote(re) opdrachten gegund omdat het samenwerken ons heel natuurlijk afgaat. Cliënten willen in een markt die voortdurend in beweging is geen dossiergerichte adviezen maar een jurist die de context van de ondernemer begrijpt. We werken aan structurele oplossingen, risicobeheersing en daarmee aan kostenbesparingen. We ontwikkelen ook (digitale) nieuwe diensten en helpen cliënten soms ook een tijdje intern bij de inrichting van de organisatie.”

Volgens haar is dat reden te meer om de toekomstige generatie advocaten te vragen hoe zij kijken naar de toekomst. Worden alle juridische vragen straks beantwoord door middel van kunstmatige intelligentie of kunnen wij alle juridische problemen voorkomen door smart contracting?

Speciaal voor het aanstormend talent heeft Yspeert advocaten daarvoor de blogwedstrijd uitgeschreven.

'Wij zijn erg benieuwd naar jullie visie en willen graag horen hoe de komende generatie advocaten aankijkt tegen juridische dienstverlening aan cliënten. Hoe ziet de advocatuur er volgens jou over pak-‘m-beet tien jaar uit? Wat wordt de rol van de (sociale) media, smart contracting, de wetgeving en wat worden de ontwikkelingen van legal tech? Maar ook, wat wordt belangrijk om te kunnen voldoen aan goed werkgeverschap? Kortom: hoe ziet de nieuwe generatie advocaten en juristen ons vak en wat zouden ze graag zien?'